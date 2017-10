Quartalsbilanz Samsung erwartet Rekordgewinn / CEO Kwon kündigt Rückzug an

Dank der boomenden Nachfrage nach Speicherchips bleibt Marktführer Samsung beim operativen Ergebnis auf Rekordkurs. Der Gewinn aus den Kerngeschäften im dritten Quartal 2017 werde im Jahresvergleich um nahezu das Dreifache auf etwa 14,5 Billionen Won (10,8 Milliarden Euro) steigen, teilte der südkoreanische Elektronikhersteller am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit. Samsung ist auch bei Smartphones und Fernsehern führend.

Die Schätzungen von Samsung Electronics decken sich in etwa mit den Erwartungen des Marktes. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen für den Zeitraum zwischen Juli und September einen Anstieg um 30 Prozent auf 62 Billionen Won. Wie üblich legt der Apple-Rivale genaue Geschäftszahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.Neben robusten Verkaufszahlen profitieren die Chiphersteller auch von den steigenden Preisen. Die Preise für herkömmliche DRAM-Chips, die vor allem für PC-Arbeitsspeicher und Server verwendet werden, seien im Vergleich zum zweiten Quartal um 12 Prozent, geklettert, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Analysten bei KB Securities in Seoul. Die Preise für NAND-Flash-Speicher, die in Smartphones und Tablet-Computern eingesetzt werden, legten demnach um 21 Prozent zu.Bei Smartphones baut Samsung nach dem Debakel mit brennenden Akkus bei seinem Vorzeigemodell Galaxy Note 7 im vergangenen Herbst auf den Nachfolger Note 8 und sein anderes Flaggschiff-Smartphone Galaxy S8, die beide in diesem Jahr eingeführt wurden.Trotz der sehr guten Geschäftsergebnisse hat der Vizevorsitzende des südkoreanischen Smartphone-Marktführers Samsung,, überraschend seinen Rückzug aus dem Management angekündigt. Samsung sei mit einer "beispiellosen Krise" konfrontiert, teilte der 64-jährige Kwon am Freitag mit. Es sei Zeit für einen Neustart mit "neuem Geist und einer jungen Führung". Er kündigte seinen Rückzug für März 2018 an.Der Erbe des Samsung-Imperiums und Vizevorsitzende der Elektroniktochter, Lee Jae In, wurde im August im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal um die führere Staatspräsidentin Park Geun Hye zu einer mehrjährigen Haftstrafte verurteilt. dpa