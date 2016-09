Programmatic Advertising The Trade Desk geht an die Börse

Sacha Berlik verantwortet das Europageschäft von The Trade Desk Foto: The Trade Desk

Als an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gestern Abend die Schlussglocke geläutet hat, knallten auch in Hamburg die Sektkorken: The Trade Desk, einer der derzeit am schnellsten wachsenden Demand-Side-Platform-Anbieter, feiert den Börsengang. "Es ist ein extrem wichtiger Tag für uns", sagt Europachef Sacha Berlik im Gespräch mit HORIZONT. "Aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los."