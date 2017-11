Pokémon-Go-Nachfolger Niantic entwickelt Harry-Potter-Game fürs Smartphone

"Harry Potter: Wizards Unite" funktioniert ähnlich wie Pokémon Go © Niantic

Die Entwickler von "Pokémon Go" versuchen sich als nächstes an einem Spiel aus der Welt von Harry Potter. In "Harry Potter: Wizards Unite" werde man magische Tierwesen aus den Büchern über den Zaubererlehrling auf dem Smartphone-Bildschirm eingebettet in reale Umgebung entdecken können, kündigte die Entwicklerfirma Niantic am Mittwoch an. Ähnlich funktioniert auch "Pokémon Go", bei dem man kleine animierte Monster einfangen muss.