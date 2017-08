Pizza per Roboter Ford und Domino's bringen Essen mit selbstfahrenden Autos

Pizza per Roboter? An dieser Vision arbeiten die beiden US-Konzerne Ford und Domino's. Ab September wollen sie Essen mit selbstfahrenden Autos ausliefern.

Wer in der Nähe von Detroit Pizza bei Domino's bestellt, der könnte sie schon bald von einem selbstfahrenden Auto geliefert bekommen. Ab September will die Fast-Food-Kette gemeinsam mit dem Autokonzern Ford ihr Essen in einigen Fällen mit Ford Fusion Hybrids bringen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag bekannt gaben. Mit dem Test wollen die Konzerne herausfinden, wie Konsumenten mit den selbstfahrenden Autos umgehen.

Dafür wollen sie die Fahrzeuge zu zufällig ausgewählten Kunden in Ann Arbor in Michigan schicken. Die Besteller können den Weg des Autos via GPS auf ihrem Smartphone verfolgen. Per Textnachricht werden sie informiert, wie sie ihre Pizza entgegennehmen können. Dafür erhalten sie einen Code, der mit den letzten vier Zahler der eigenen Telefonnummer übereinstimmt. Mit diesem können sie einen Container im Auto öffnen, der die Pizzen warm hält.Auch wenn die Fahrzeuge selbstfahrende Technologie enthalten, werden sie zunächst noch von Ford-Mitarbeitern gefahren. Mit Wissenschaftlern an Bord wollen die Unternehmen so herausfinden, wie die Kunden reagieren. "Wir wollen nicht warten, bis wir technologisch so weit sind und den Fahrer nicht mehr brauchen", erklärt Sherif Marakby, Vizepräsident selbstfahrende Autos bei Ford, gegenüber The Verge . Auch wenn die Technologie noch nicht reif für die Straße sei, so versuche man, mit der Forschung schon jetzt zu beginnen. "Wir wollen lernen, wie die Leute über diese Art der Lieferung denken", lässt sich Domino's-Präsident Russell Weiner in einer Mitteilung zitieren.Ford will bis 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße bringen. Domino's soll nur der erste Partner sein, mit dem der Autokonzern die Technologie testet. Weitere Kooperationen sollen folgen. Der Pizzalieferant selbst hat sich schon in Neuseeland an neuartigen Technologien ausprobiert. Dort brachte er Essen etwa per Drohne beziehungsweise Roboter Die beiden Konzerne sind längst nicht die einzigen, die automatisierte Lieferung testen. Auch Unternehmen wie Uber und Amazon versuchen sich an selbstgesteuerten Geräten. Wie das bei dem Kunden ankommt, wird auch von der Lebenssituation abhängen. Wer sich eine Pizza in den vierten Stock liefern lässt, der sieht möglicherweise keinen Vorteil in einem selbstfahrenden Auto, wenn er dafür selbst den Weg nach unten antreten muss.