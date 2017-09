Mercedes hat in Zürich den Startschuss für die Lieferung per Drohnegegeben. Mit an Bord bei dem Pilotversuch sind Drohnenhersteller Matternet und Online-Händler Siroop.

Wer in Zürich bei dem Online-Marktplatz Siroop künftig Produkte wie Kaffee oder kleinere Elektrogeräte bestellt, könnte diese per Drohne geliefert bekommen. Denn gemeinsam mit dem Online-Händler haben Mercedes-Benz Vans und der US-amerikanische Drohnensystementwickler Matternet einen Pilotversuch zur Van-basierten Drohnenlieferung gestartet – ein "Meilenstein für autonome Flugsysteme", wie Daimler das in einer Mitteilung nennt. Zum Einsatz kommen Matternet-Drohnen vom Typ M2 mit einer Traglast von zwei Kilogramm und einer Reichweite von etwa 20 Kilometern. Geflogen wird an fünf Tagen pro Woche, sieben Stunden lang, aber nur, wenn günstige Wetterbedingungen vorherrschen. Bestellt ein Kunde während der dreiwöchigen Testphase einen für den Transport per Drohne geeigneten Artikel bei Siroop, wird die Drohne im Lager des Händlers entsprechend bestückt.



Die Drohne fliegt dann autonom zu einem der zwei während des Tests genutzten Mercedes-Benz Vito mit integrierter Drohnen-Landeplattform. Die stehen an einem von vier vordefinierten Haltepunkten. Dort übernimmt der Paketzusteller die Produkte und liefert sie an die Endkunden aus, während die Drohne zum Händler zurückkehrt. Die Lieferung soll dadurch innerhalb eines Tages erfolgen. Mercedes-Benz Vans, Matternet und Siroop liefern in Zürich per Drohne aus – bis zum Van. (Bild: Daimler) Auslieferung per Paketdienst oder Boten, soll sich im Rahmen der Testphase zeigen. Die Prozesse des vollautomatisierten E-Commerce-Drohnensystems sollen jedenfalls innerhalb dieses Zeitraumes ständig optimiert werden.



Mercedes-Benz Vans und Matternet hatten das sogenannte Vans-&-Drones-Konzept, bei dem die Vans als mobile Landepunkte für die Drohnen dienen, schon im September 2016 vorgestellt. Das aktuelle Pilotprojekt ist eine Weiterentwicklung des Konzepts. Ziel ist es, die Drohnenlieferung in konventionelle Liefertouren dynamisch zu integrieren. Wann und wo genau das Drohnenliefersystem zum Einsatz kommen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.



Dieser Beitrag erschien zuerst auf t3n.de