Pilotprojekt Bosch und Daimler erproben fahrerloses Parken im Parkhaus

So könnte die Zukunft aussehen: ein selbsteinparkendes Auto im Parkhaus von Mercedes-Benz Foto: Bosch/Daimler

In einem Pilotprojekt erproben Bosch und Daimler in Stuttgart fahrerloses Parken im Parkhaus. Der Fahrer steigt dabei aus und lässt sein Auto allein, der Wagen fährt dann von selbst zu einem Parkplatz, parkt ein, später wieder aus und kommt zum Fahrer zurück. Der Computer des Parkhauses steuert das Auto dabei fern, wie beide Unternehmen am Montag bei der Präsentation der Technologie erläuterten.