Outstream-Video Smartclip und EA Sports liefern jetzt Quadrat-Videos aus

Kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft kurbelt EA Sports die Bewerbung seines neuen Games "Fifa 17" an. Der Spieleentwickler hat dafür mit dem Technologiedienstleister Smartclip zum ersten Mal eine Digital-Kampagne im Square-Format ins Leben gerufen. Das quadratische Format taucht seit einiger Zeit vor allem in sozialen Netzwerken immer häufiger auf.

Die Kampagne für das im Oktober veröffentlichte und als Weihnachtsgeschenk recht beliebte Spiel "Fifa 17" läuft bereits als horizontales Werbeformat auf mobilen Geräten. Mit Smartclip und Starcom MediaVest erweitert das Unternehmen die Werbeoffensive um Videos im quadratischen Format, welche aktuell auf ausgewählten Premiumseiten von iq digital, IP Deutschland und Axel Springer Media Impact zu sehen sind - darunter die Online-Präsenzen von "Handelsblatt, "Welt" sowie "Sport.de" (siehe unten).Bei Outstream-Werbung handelt es sich um Anzeigen, die beim Scrollen im redaktionellen Umfeld erscheinen, also quasi eine Art In-Page-Format. Der Technologiespezialist Smartclip bezeichnet sich selbst als führender Outstream-Anbieter. Er ist seit diesem Jahr Teil der Mediengruppe RTL Deutschland und übernimmt ab nächstem Jahr die Vermarktung von Outstream-Videoinventar für G+J EMS und IP Deutschland . Beide haben dieses Inventar bislang selbst verkauft.Zur aktuellen Fifa-Kampagne äußert sich, Senior Director Sales & Programmatic Consulting bei Smartclip, optimistisch: "Square ist mehr als nur ein 'Nice to have'-Format, es ist wie die Plakatwand im neuen Gewand. Mit unserer proprietären Outstream Lösung haben wir die Möglichkeit, Videos im neuen Portraitformat im Web, für iOS und bald auch auf Android in unserem gesamten Outstream-Portfolio zugänglich zu machen." Auch, Account Supervisor Digital bei Starcom MediaVest, zeigt sich überzeugt: "Gerade die View-Through-Rate und Engagement-Rate werden besonders stark ansteigen, da wir die User im Herzen des Contents erreichen." ron

Beispiel "Welt" (Bild: Smartclip)

Beispiel "Handelsblatt" (Bild: Smartclip)