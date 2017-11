Online-Supermarkt Amazon Fresh kommt auch nach München

Bestellungen bei Amazon Fresh werden bis an die Haustür geliefert © Amazon

Amazon bringt seinen Online-Supermarkt Fresh nach Berlin und Hamburg auch in München an den Start. Das Sortiment von mehr als 300 000 Artikeln sei dafür an den lokalen Geschmack angepasst worden, sagte Fresh-Deutschlandchef Florian Baumgartner. "Wir müssen den Kunden einen Mehrwert bieten. Sie warten ja nicht auf uns, um Essen zu kaufen."