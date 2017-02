Online-Fotodienst Pinterest lockt Online-Händler mit neuen Features

Der Online-Fotodienst Pinterest erweitert die Suche nach Produkten von der virtuellen in die reale Welt und wird dadurch mehr und mehr zur Plattform für Online-Shopping.

inspirierende Kombinationsmöglichkeiten zu einem Produkt

Mode- und Einrichtungsfragen genauso wie bei Kochrezepten. Pinterests Technologie soll nach eigenen Angaben bis zu 1 Milliarde Objekte erkennen.

as Start-up aus San Francisco erweitert m

erneut seine Rolle als reiner Ideengeber.



Mit Instant Ideen - der einzigen Funktion, die ab sofort weltweit verfügbar ist - können Nutzer ihren Start-Feed durch einmaliges Tippen verändern: Wer beim Stöbern etwas Interessantes entdeckt, markiert es mit einem Kreis und erhält ähnliche Ideen. Der Start-Feed wird dadurch noch stärker personalisiert.

Gleich drei neue Funktionen gibt Pinterest bekannt: die Kamerasuche, Shop-the-Look und Instant Ideen. Die beiden ersten Features sind zunächst nur in den USA verfügbar, sollen aber auch global ausgerollt werden. Mithilfe von Objekterkennung findet die Kamerasuche vergleichbare Ideen oder- das funktioniert beiShop-the-Look ermöglicht den Nutzern, einzelne Produkte aus den Pins in den Kategorien Mode und Home direkt zu kaufen. Pinterest schlägt dann ähnliche Artikel vor, die auf der Plattform oder über eine Marke gekauft werden können. Laut Pinterest zeigten die Shop-the-Look-Pins im Test eine drei- bis vierfach höhere Auseinandersetzung von Usern als Pins ohne diese Funktion. Zudem besuchten die Pinner die Webseite einer Marke zwei- bis dreimal häufiger.Dass sich Pinterest stärker als Plattform für Online-Shopping etablieren möchte, zeigte bereits die Einführung des persönlichen Einkaufskorbs , in den Nutzer Artikel verschiedener Anbieter ablegen können. Dit den kürzlich eingeführten Neuerungenlin