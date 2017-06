Online-Bezahldienst US-Start-up Stripe launcht heute in Deutschland

Viele große Tech-Unternehmen und Start-ups vertrauen auf den Service von Stripe, darunter Facebook, Salesforce, Twitter und Deliveroo. Jetzt expandiert der populäre Online-Bezahldienst aus San Francisco in die DACH-Region sowie in die Benelux-Länder, wie das Unternehmen heute mitteilt.

Das 2010 von den Brüdern John und Patrick Collison gegründete Unternehmen Stripe gilt als Vorreiter in der Payment-Branche und hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch eine vergleichsweise einfache Handhabung viele Freunde gemacht. Kunden können mit der Technologie der US-Firma etwa mit wenigen Klicks und wenigen Code-Zeilen in kürzester Zeit eine funktionierende Zahlungs-Infrastruktur implementieren. Die Firma wurde zuletzt mit bis zu neun Milliarden Dollar bewertet. Die Stripe-Gründer Patrick und John Collison (Bild: Stripe)

"Wir freuen uns, dass wir unsere Dienste jetzt so weit ausgebaut und lokalisiert haben, dass wir den offiziellen Startschuss für Stripe in Deutschland geben können. Nun sind wir gespannt darauf, was für Dienste und Unternehmen deutsche Entwickler mit Stripe bauen werden", so, Head of Northern Europe bei Stripe. ron