Neuer HTC-Vive-Vertriebschef Wie Oliver Wöhler den Verkauf der VR-Brille in Deutschland befeuern will

Oliver Wöhler im Video-Interview mit HORIZONT Online Foto: HORIZONT

Oliver Wöhler verantwortet seit Beginn des Jahres alle Vertriebs- und Partneraktionen in der DACH-Region für HTC Vive. In seinem ersten Interview seit Antritt der neuen Stelle zieht er für HORIZONT Online eine Bilanz der ersten Wochen und erklärt, wie er die Virtual-Reality-Brille des Unternehmens hierzulande an den Mann bringen will.