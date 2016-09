Neue Facebook-Funktion Neue Funktion zeigt Nutzern, worüber sich ihre Freunde unterhalten

Derzeit ist unklar, ob Facebook die Funktion auch unter iOS testet oder ob sich das Experiment nur auf Android beschränkt. Das soziale Netzwerk testet immer wieder neue Funktion, indem ein kleiner Teil der Nutzerbasis Zugriff darauf bekommt. Im Juli 2016 hat das Unternehmen beispielsweise auf die Art ausprobiert, wie Nutzer auf

Offline-Videos

reagieren. Ob ein so getestetes Feature allerdings irgendwann allen Nutzern zur Verfügung steht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Im Juni 2016 hat Facebook angekündigt, zukünftig

mehr Inhalte von Freunden





statt von Facebook-Seiten im Newsfeed anzuzeigen. So will das soziale Netzwerk die Loyalität der Nutzer stärken, da diese mehrheitlich lieber Beiträge aus dem eigenen Freundeskreis sehen. Der aktuelle Test würde gut in diese Entwicklung passen. Ob die Funktion einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung gestellt wird, hängt jetzt wohl vom Feedback der Testnutzer ab.