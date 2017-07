Nach der Insolvenz Protonet lebt weiter – ein bisschen

Die orangefarbenen Serverboxen waren das Markenzeichen von Protonet Foto: Protonet

Anfang Februar 2017 ging Protonet in die Insolvenz. Doch das scheint nicht das Ende der Saga zu sein, die mit einer der erfolgreichsten deutschen Crowdinvestment-Kampagnen begann. Während die Abwicklung der Protonet-Betriebs-GmbH noch im Gange ist, will Protonet Inc. die Weiterentwicklung der Software-Plattform Soul vorantreiben. Auch Support soll für bestehende Kunden angeboten werden.