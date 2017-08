NKF Summit Ein Start-up-Crashkurs für Unternehmen

Am 8. September findet zum zweiten Mal derim Berliner Radialsystem statt. Auf dem Event soll etablierten Unternehmen der Spirit von Startups nähergebracht werden, damit sie sich für die digitale Transformation rüsten können. Außerdem steht die Frage auf der Agenda, wie Unternehmen und Startups am effizientesten kooperieren.

Auf dem Summit werden circa 500 bis 600 Teilnehmern aus Geschäftsführern, CDOs und Innovationsexperten erwartet. Über 40 Speaker berichten in Vorträgen und Diskussionen von ihrem Know-how und ihren Best Practices. Die teilnehmenden Experten arbeiten unter anderem bei L'Oréal Deutschland (, Chief Marketing Officer), Daimler (, Head of Business Innovation) und Rocket Internet (, Vorstand). Außerdem sind zum Beispiel die Startupsunddabei.Tickets für den NKF Summit können auf der Veranstaltungswebseite erworben werden. Startups bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, sich für ein kostenloses Ticket zu bewerben . Eine Jury aus Mitgliedern von BVDS, t3n und Berlin Valley wählt nach Ablauf der Frist 50 junge Unternehmen aus den Bewerbern aus. Zusätzlich können sich Startups auf einem Stand und einer Präsentation auf der Workshop-Stage auf einer Startup-Expo vorstellen.Besucher des letzten NKF Summits sind überzeugt von der Veranstaltung: "Einige der wenigen Konferenzen, die von Null-auf-Hundert die großen Konzernlenker mit den Qualität-Startups in Berlin inhaltlich verbinden konnte", meint Stefan Heilmann, CEO IEG Investment Banking.Christoph Keese, Executive Vice President bei Axel Springer, ergänzt: "Der NKF Summit hat das Berliner Startup-Ökosystem wirklich bereichert. Schon die erste Ausgabe brachte traditionelle Unternehmen und Gründer zu einem fruchtbaren Dialog zusammen. Ungezwungen, überschaubar, modern, dicht, kompetent, offen - diese Kombination trägt. Ich freue mich auf eine Neuauflage." hor