NASA-Experte kommt Uber macht Ernst mit den Plänen fürs fliegende Taxi

"Es gibt in meinen Augen kein anderes Unternehmen, das in einer stärkeren Position ist, dieses neue Ökosystem anzuführen und den VTOL-Markt Realität werden zu lassen", sagt Moore zu seinem neuen Job gegenüber "Bloomberg". Doch noch existieren die fliegenden Fahrzeuge nur auf dem Papier. Es gibt laut Moore noch eine Menge Hindernisse auf dem Weg zu seiner Vision. Unter anderem seien die Preise zu hoch und die Gesetzeslage zu streng. Spätestens in drei Jahren, so prognostiziert es Moore, wird es erste Prototypen zu bestaunen geben. Bis dahin bleibt das ganze Thema wohl erst mal nur Zukunftsmusik. ron

Moore, der 30 Jahre lang bei der US-Weltraumbehörde NASA arbeitete, gilt als augewiesener Experte für fliegende Fahrzeuge. Vor sechs Jahren veröffentlichte der Wissenschaftler ein Whitepaper, in dem er die Machbarkeit von elektrischen Flugzeugen beschrieb, die - ähnlich wie Helikopter - vertikal abheben und landen können, aber sehr viel leiser und kleiner sind. Zudem sollen sie mit Elektromotoren ausgestattet sein und vollkommen emissionsfrei sein. VTOL ("vertical takeoff and landing") hatte Moore nicht nur Alphabet-CEOdazu inspiriert, in die Flying-Car-Start-upsundzu investieren, sondern konnte offensichtlich auch Uber-Chefüberzeugen, der ihn nun als Ubers Entwicklungschef für Luftfahrt in der "Uber Elevate"-Initiative einstellte.