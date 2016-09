Musikstreaming Spotify prüft Übernahme des deutschen Start-ups Soundcloud

Der Musikstreamingdienst Spotify soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Berliner Start-up Soundcloud über eine mögliche Übernahme befinden. Medienberichten zufolge sei die geplante Akquisition eine Reaktion auf den wachsenden Konkurrenzkampf im Musikstreaming-Markt.



Im Gegensatz zu Spotitfy und Apple Music ermöglicht Soundcloud seinen Nutzern, eigene Musik hochzuladen und anderen Nutzern anzubieten. Die Plattform wird daher von vielen Künstlern für eigene Veröffentlichungen verwendet, vor allem DJs präsentieren dort ihre Remixes.

Dabei versuchte der iPhone-Konzern in den vergangenen Monaten, unter anderem durch exklusive Album-Veröffentlichungen attraktiver zu werden. Beim Start von Apple Music im Sommer 2015 hatten einige Branchenbeobachter erwartet, dass Apple dank der starken Position im Download-Geschäft und der vorinstallierten Musik-App auf dem iPhone den Streaming-Markt schnell aufrollen könnte.

Soundcloud hat seinen Sitz in Berlin und London und versucht sich einerseits durch Werbung und andererseits durch den neuen Bezahldienst Soundcloud Go zu finanzieren, den das deutsche Start-up vor wenigen Monaten auf den Markt brachte. Für zehn US-Dollar im Monat können US-Nutzer die Songs auf der Plattform werbefrei und offline nutzen. Wie viele Nutzer diesen Premiumdienst verwenden, ist bislanbg unklar. ron







