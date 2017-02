Mobile Advertising AOL kooperiert mit Adsquare

Tom Laband, CEO Adsquare Foto: Adsquare

AOL arbeitet künftig mit dem deutschen Mobile-Data-Spezialisten Adsquare zusammen. AOL will die Daten von Adsquare mit seiner Plattform One by AOL zusammenführen, um Werbekunden eine noch bessere Ansprache von Zielgruppen zu ermöglichen. Das gab AOL auf dem Mobile World Congress in Barcelona bekannt.