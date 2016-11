Microsoft Hacker nutzen Schwachstelle in Windows und Adobe Flash aus

Hackerangriff bei Microsoft Foto: Deutsche Telekom

Microsoft hat eingeräumt, dass eine Hackergruppe eine bisher unbekannte Schwachstelle in seinem Betriebssystem Windows ausgenutzt hat. Sie solle mit einem Update am 8. November gestopft werden, erklärte der Software-Riese in einem Blogeintrag in der Nacht zum Mittwoch. Microsoft führt die Gruppe unter dem Namen "Strontium", nach Informationen des "Wall Street Journal" handelt es sich um die selben Hacker mit mutmaßlicher Verbindung zu Russland, die E-Mails beim Vorstand der Demokratischen Partei in den USA gestohlen hatten.