Medienbericht Uber besorgte Fahrern wissentlich Autos mit Brandgefahr

Uber-App Foto: Uber

Themenseiten zu diesem Artikel: Uber Taxiersatzdienst Autobeschaffung Singapur Brandgefahr Sicherheitsrisiko Auto

Der Taxiersatzdienst Uber hat bei der Autobeschaffung für seine Fahrer laut einem Zeitungsbericht bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf genommen. In Singapur sollen Manager des Unternehmens wissentlich mehr als 1000 Wagen gekauft und an Fahrer vermietet haben, die wegen Brandgefahr durch Überhitzung von einem Rückruf betroffen waren. Das schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf interne E-Mails und andere Dokumente.