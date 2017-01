Medienbericht Samsung und LG wollen noch 2017 biegsame Smartphones präsentieren

So könnte das neue faltbare Handy von Samsung aussehen. Foto: Korea Herald

Was klingt wie Zukunftsmusik, könnte schon in wenigen Monaten tatsächlich Realität werden: Einem Medienbericht zufolge planen Samsung und LG die Markteinführung von faltbaren Smartphones. Die südkoreanischen Konzerne arbeiten bereits seit einiger Zeit an biegsamen Bildschirmen und wollen noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen machen.