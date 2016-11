Medienbericht Apple tüftelt offenbar an einer smarten Brille

Bild: HORIZONT Mehr zum Thema Daydream View im Test Googles virtueller Tagtraum schafft neue Realitäten im Marketing

Die Brille befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und soll laut Bloomberg erst 2018 auf den Markt kommen - wenn überhaupt. Apple sei aber bereits mit Lieferanten im Gespräch und habe Bestellungen für ein solches Gadget aufgegeben. Dabei handelt es sich aber den Berichten zufolge um kleine Bestellmengen, was darauf hindeutet, dass der Konzern aus Cupertino die Geräte lediglich testet und noch nicht für die Massenproduktion vorgesehen hat.Bleibt die Frage offen, warum Apple mit einem solchen Gadget Erfolg haben sollte, wenn doch Google vor einigen Jahren mit einem ähnlichen Produkt scheiterte? Zum einen ging Google mit einer Betaversion der Glass in den Markt und musste sich entsprechende Kritik an dem unfertigen Produkt gefallen lassen. Außerdem überzeugte die Google-Brille nicht gerade mit guten Akkulaufzeiten und war darüber hinaus sogar ziemlich teuer. Apple wird diese Fehler sehr wahrscheinlich umgehen wollen und erst dann eine smarte Brille auf den Markt bringen, wenn sie wirklich massentauglich ist. ron