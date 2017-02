Measurement FYI Facebook schließt Partnerschaft mit Adtech-Unternehmen

Facebook arbeitet weiter an der Verbesserung seiner Transparenz und der Reichweitenmessung von Werbung. Wie das Unternehmen mitteilt, sind zu diesem Zweck weitere Partnerschaften mit Adtech-Unternehmen beschlossen worden.

Werbekunden und Agenturen proaktiv informiert werden, wenn Facebook Änderungen an den Messmethoden und Metriken für Posts und Kampagnen vornimmt, werden aus diesem Grund ausgeweitet und umbenannt.



Facebooks Marketing Mix Modelling (Bild: Facebook)

Facebook war in den vergangenen Wochen und Monaten mit fehlerhaften Metriken in die Kritik geraten und versucht nun schon länger wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Ende September wurde bekannt, dass das Unternehmen

. Gut vier Wochen später erfolgte ein Update mit weiteren Messfehlern. Dies brachte Facebook harsche Kritik aus der Branche ein -

. In Deutschland drängen Kunden, Agenturen und Vermarkter daher darauf, dass sich Facebook stärker Drittanbietern öffnet

.





Facebook hatte in der Folge kundgetan, die Drittanbieter-Verifizierung auszuweiten. Zudem beteiligt sich das Unternehmen in Deutschland an

.

Werbungtreibende können sich künftig über die Anbieterunddie Viewability ihrer Ads auf Facebook bestätigen lassen und darüber hinaus auch Video Views im Audience Network messen. Mit comScore und Integral Ad Science sind zudem zwei Partner mit im Boot, die über Facebook und Instagram hinaus auch Video Views im Audience Network messen und verifizieren können.Die sogenannten "Metrics FYI", in denenIn Zukunft werde das Unternehmen im "Measurement FYI" über alle Neuigkeiten rund um Metriken, Partnerschaften, Produkte und Untersuchungen informieren.Durch die nun bekannt gewordene Partnerschaft mitund, die Facebook "unabhängige Verifizierungspartner" nennt, will der Konzern zusätzlich die Vergleichbarkeit über mehrere Kanäle hinweg anbieten - etwa TV, Digital oder Print. Die Adtech-Unternehmen können mit dem Portal für Marketing-Mix-Modeling (MMM) im Namen ihrer Kunden Informationen von Facebook, Instagram und dem Audience Network gesammelt an einem Ort abrufen (siehe unten). Über 150 Unternehmen würden diese Dienstleistung laut Facebook derzeit in Anspruch nehmen.