Marketplace Facebook bringt Kleinanzeigen-Plattform nach Deutschland

Deborah Liu leitet Marketplace Foto: Facebook

Facebook wird auch in Deutschland ein Stück mehr zum Konkurrenten für Ebay und andere Kleinanzeigen-Plattformen. Das weltgrößte Online-Netzwerk startet seinen im Oktober 2016 in den USA eingeführten Dienst Marketplace hierzulande und in 16 weiteren Ländern in Europa. Bei Marketplace können Facebook-Nutzer Dinge zum Verkauf anbieten und nach Artikeln suchen, für die sie sich interessieren.