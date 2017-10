Marketing Automation Google macht gemeinsame Sache mit Marketo

Marketo versteht sich als einer der führenden Anbieter von Engagement-Marketing-Software und -Lösungen. Jetzt kann das Unternehmen eine Kooperation mit der Google-Cloud-Plattform vermelden. Das Ziel der Partnerschaft ist es, die Infrastruktur von Marketo in einer offenen Cloud zu verankern und so integrierte Lösungen für Werbungtreibende anbieten zu können.

Demnach sollen Werbungtreibende die Engagement-Plattform von Marketo mit der G-Suite von Google nutzen können und so auch auf die maschinellen Lernfähigkeiten der Software des Suchmaschinen-Giganten zugreifen können. Marketer könnten so einfacher zuhören, lernen und verstehen, um sich mit ihren Kunden über alle digitalen Kanäle in Echtzeit auszutauschen. Bislang werden die Marketing-Automation-Produkte von Marketo von mehr als 6000 Unternehmen weltweit genutzt. Das dürften jetzt deutlich mehr werden."Unsere Allianz mit Google wird die Interaktionsmöglichkeiten von Unternehmen mit ihren Kunden vereinfachen und verbessern", sagt Marketo-CEO. "Die Marketo-Kunden nutzen unsere Engagement-Plattform, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen, ihr Umsatzwachstum zu steigern, die Wirkung ihrer Marke zu verbessern und gleichzeitig die Anforderungen der digitalen Welt zu meistern. Die Zusammenarbeit mit Google stärkt uns in diesem Streben und ich freue mich wahnsinnig, welche Potentiale wir unseren Kunden gemeinsam bieten können.", Chef von Google Cloud, ergänzt: "Sowohl Marketo als auch Google Cloud sind darauf bedacht, dass unsere Kunden ihre Ziele mithilfe intelligenter Lösungen erreichen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht neue Innovationen, indem sie die Marketo Engagement Plattform sowie Google Clouds Bekenntnis für Leistung, Zusammenarbeit und Data Science voll ausschöpft." tt