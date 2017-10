Machtkampf Ex-Uber-Chef Kalanick verliert an Einfluss

Uber-Gründer Travis Kalanick kämpft um seinen Einfluss Foto: dpa

Ubers Ex-Chef Travis Kalanick verliert weiter an Einfluss bei dem von ihm mitgegründeten Fahrdienst-Vermittler. Der Verwaltungsrat der Firma beschloss am Dienstag laut Medienberichten, Aktien mit mehr Stimmrechten abzuschaffen, die seine Machtposition absicherten. Künftig soll es bei allen Anteilsscheinen nur jeweils eine Stimme geben, berichteten unter anderem die New York Times und das Wall Street Journal.