MachWasEigenes Jimdo startet Gründer-Wettbewerb und holt Vox-Löwe Frank Thelen als Juror

Der Anbieter von Website-Baukästen Jimdo will Menschen bei dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen und ruft daher zu einem Gründerwettbewerb auf. Angenommen werden Geschäftsideen unabhängig von der Branche. Die Teilnehmer müssen sich letztendlich dem Votum einer Jury stellen, zu der mit Frank Thelen auch ein Mitglied der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gehört.

Frank Thelen unterstützt Jimdo (Bild: Jimdo)

Wie Jimdo in einer Mitteilung erklärt, sind sowohl ganz neue Ideen zu dem Wettbewerb zugelassen als auch Modelle, die bereits in die Gründung eines Start-ups mündeten. Dabei sind der Phantasie der Entrepreneure in spe keine Grenzen gesetzt, wie Jimdo mitteilt: "Sei es die junge Mutter, die einen neuartigen Baby-Shop eröffnen möchte; der Student, der endlich sein Recycling-Konzept realisieren will oder der Imker mit seinem Schoko-Mandel-Honig."Die Bewerbungsphase für den Wettbewerb dauert vom 8. Mai bis zum 23. Juni 2017. Einreichungen sind über Twitter und Instagram mit dem Hashtag #MachWasEigenes sowie auf der Website machwaseigenes.de möglich. Für die Einreichung braucht es nur ein Foto, das das Projekt treffend visualisiert und einen kurzen Erklärtext. Unter allen Einsendungen wählt eine Jury die fünf mit dem größten Potenzial für die Finalrunde aus.Diese besteht aus einem Business-Workshop, bei dem die Finalisten - und hier kommt Jimdo ins Spiel - eigene Webseiten gestalten müssen. Der Gewinner wird am 14. Juli 2017 bekanntgegeben. Auf ihn oder sie eine Gründer-Starthilfe, mit der das Start-up ein Jahr lang mit monatlich 1000 Euro gefördert wird.Zur Jury gehört neben den Jimdo-Gründern Christian Springhub und Fridtjof Detzner auch. Der Business-Angel erlangte durch seine Tätigkeit als Juror bei der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen", ausgestrahlt auf Vox, bundesweite Bekanntheit. "Bei der Umsetzung einer neuen Business-Idee ist fachliche Beratung für Neugründer unglaublich wichtig, besonders in der Anfangsphase. Daher ist für mich Jimdo Gründer-Slam genau der richtige Ansatz – gerade, weil hier nicht nur finanzielle Starthilfe geboten wird, sondern auch Coaching von erfahrenen Unternehmern." ire