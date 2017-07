Laut Gartner PC-Markt mit niedrigstem Absatz seit zehn Jahren

Der PC-Markt ist auf seiner Dauer-Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren angekommen. Mit rund 61 Millionen Personal Computern seien im vergangenen Quartal so wenige Geräte verkauft worden, wie seit 2007 nicht mehr in einem Vierteljahr, berichtet die Analysefirma Gartner. Der Absatzrückgang von 4,3 Prozent im Jahresvergleich sei der elfte in Folge. Der zweite große IT-Marktforscher IDC errechnete sogar nur einen Absatz von 60,5 Millionen PCs, kam aber nur auf einen Rückgang von 3,3 Prozent, weil er schon im Vorjahr die Planke tiefer angesetzt hatte.