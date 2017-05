Rocket Fuel-Studie Millenials fahren auf Künstliche Intelligenz in der Werbung ab

Der Studie zufolge heißen Millennials den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Werbung willkommen Foto: Rocket Fuel

"Millenials mögen Künstliche Intelligenz in der Werbung" - so lautet das Ergebnis einer Studie von Rocket Fuel. Außerdem fanden die Forscher des Predictive-Marketing-Softwareunternehmens heraus, dass die Generation Y sogar konkrete, persönliche Vorteile von dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Werbung erwartet und willkommen heißt.