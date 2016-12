Künstliche Intelligenz BMW forscht für intelligente Fahrassistenten bei IBM Watson

BMW und IBM forschen ab sofort gemeinsam. Foto: Screenshot Youtube

Forscher der BMW Group wollen künstliche Intelligenz für ein verbessertes Fahrerlebnis erproben und ziehen dafür in die Zentrale von IBM Watson in München ein. Beide Unternehmen wollen künftig gemeinsam untersuchen, wie intelligente Assistenz-Funktionen für Fahrzeuge verbessert werden können. Die BMW Group sei eines der ersten Unternehmen, das mit einem Team in die vor einem Jahr eingeweihte globale Zentrale des Watson-Systems in München einziehe, teilte IBM am Donnerstag mit.