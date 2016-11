Konzernchef Bill McDermott SAP will kräftig in Künstliche Intelligenz investieren

McDermott traut seinem Konzern zu, die führende Rolle bei der digitalen Transformation in Deutschland zu spielen. "SAP ist die renommierteste und wertvollste Technologiefirma in Deutschland und der wertvollste Konzern im Dax." Es sei deshalb selbstverständlich, dass man sich hierzulande für die Digitalsierung stark machen werde. "Die Wände einer Fabrik lassen sich nicht digitalisieren. Aber bei Prozessen innerhalb der Firma und der Zusammenarbeit mit anderen können wir helfen", so der 55-jährige Konzern-Manager.



Bild: Salesforce Mehr zum Thema SAP-Rivale Salesforce überrascht Analysten mit kräftigem Umsatzplus

Außerdem wolle SAP nun - anders als früher - den Kunden stärker in den Fokus rücken. Dafür treffe McDermott die IT-Chefs und CEOs seiner größten Kunden regelmäßig zum Austausch. Was er dabei gelernt habe: Die Kunden wollen Echtzeittechnologie. "Sie wollen E-Commerce auf allen Kanälen, um mit ihren Kunden überall in Kontakt zu sein, auch in den sozialen Medien." Dass SAP mit seinen neuen Technologien jedoch nicht alle Kunden hat überzeugen können, gesteht der Konzernchef ein. "Am Anfang haben wir mit einigen unserer Technologien zu viel Tempo gemacht und einige Kunden nicht mitgenommen", sagt er. Heute sei die "Vertriebspipeline" der Walldorfer dennoch gut gefüllt.Konkurrenten wie IBM, Oracle und Microsoft, die ebenfalls an Anwendungen mit künstlicher Intelligenz tüfteln, betrachtet McDermott nicht als große Gefahr. "Es gibt ausreichend Möglichkeiten für Firmen wie Oracle, Microsoft und IBM, um ein erfolgreiches Datenbankgeschäft zu betreiben." Für SAP sei es wichtiger, den Datenbankmarkt neu zu definieren, anstatt andere zu überholen. ron (mit dpa-Material)