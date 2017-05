Keine Turniere mehr Googles AlphaGo-Software soll sich sinnvolleren Aufgaben widmen

AlphaGo hatte vergangenen Woche den Chinesen Ke Jie geschlagen Foto: Screenshot Youtube

Themenseiten zu diesem Artikel: Alphago Google Turnier Software Deepmind Haßabi Computer

Das Google-Programm AlphaGo muss sich nicht mehr beweisen: Das jüngste Match gegen den aktuellen Champion in dem alten Spiel Go soll das letzte gewesen sein. Jetzt will das Entwicklerteam größere Aufgaben anpacken.