Kabellose Kopfhörer Google liefert seine Pixel Buds an die ersten Kunden aus

Das sind die Pixel Buds von Google © Google

Themenseiten zu diesem Artikel: Google Ohrstöpsel Echtzeit Apple iPhone Google Cupertino

Als Google im Oktober seine neuen Ohrstöpsel namens Pixel Buds aus der Reihe "made by Google" vorstellte, stahlen sie selbst dem Pixel-Smartphone die Show. Die kabellosen Kopfhörer können in Echtzeit 40 Sprachen übersetzen und funktionieren mit dem Google Assistant. Der US-Konzern hat nun damit begonnen, die ersten Geräte an Kunden auszuliefern.