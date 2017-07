Internationalisierung Meetrics eröffnet neue Büros in Mailand, Warschau und Stockholm

Philipp von Hilgers, Co-Founder von Meetrics Foto: Meetrics

Der Ad-Verification-Anbieter Meetrics führt seinen internationalen Wachstumskurs fort: Zum Headquarter an der Spree sowie den Büros in Paris, Wien und London kommen nun drei neue Offices in Mailand, Warschau und Stockholm dazu.