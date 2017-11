Insurtechs Wie der digitale Kfz-Versicherer Friday die Versicherungsbranche aufmischen will

Die Darsteller im Friday-Spot sind alle selbst Mitarbeiter des jungen Unternehmens © Friday

Dass der 30. November - der Stichtag zum Kündigen des alten Vertrags - in der Kfz-Versicherungsbranche ein ganz wesentlicher ist, zeigt schon der Blick in die Werbeblöcke. Von HUK Coburg bis Check24 sind alle Wettbewerber mit hohem Werbedruck unterwegs. Neu ist in dieser Saison ein Online-Pure-Player: Der digitale Kfz-Versicherer Friday will mit Kilometer genauer Abrechnung und monatlicher Kündbarkeit die Branche aufmischen. HORIZONT Online zeigt den Spot.