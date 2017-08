Information Trust Initiative Mozilla startet Aktion gegen Fake News im Netz

Gegen Fake News und für ein gesünderes Internet: Mozilla startet heute eine Initiative, um das Internet "glaubwürdig und gesund zu halten". Die sogenannte "Information Trust Initiative" beinhaltet neben einem Forschungsprojekt mit der namhaften Stanford-Universität auch Medienkooperationen, Bildungsprogramme sowie die Finanzierung von technologischen Lösungskonzepten.

Die Auswirkungen von Fake News auf unsere Gesellschaft seien eines der umstrittensten, belastetsten und wichtigsten Themen derzeit, begründet Katharina Borchert, Chief Innovation Officer bei Mozilla, diesen Schritt in einer Mitteilung: "Fehlinformationen schaden der Transparenz und verursachen Konflikte, höhlen die Partizipation im Web und das Vertrauen der Nutzer aus und schwächen den Mehrwert des Webs für die Öffentlichkeit. Kurz gesagt: Sie schaden der Internetgesundheit."



mit dem gemeinnützigen Recherchebüro Correctiv zusammen.



Facebook wolle selbst nicht entscheiden, ob ein Nachrichtenbeitrag korrekt oder falsch sei. Die selbstlernende Software stütze sich derzeit bei der Auswahl möglicherweise zweifelhafter Inhalte auf Hinweise und Kommentare der Nutzer. Mit der Zeit wolle man damit das Erkennen gefälschter Nachrichten immer weiter verbessern. ron