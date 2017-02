In eigener Sache HORIZONT Online startet Tech-Newsletter

In eigener Sache

Die Digital-Offensive geht weiter: Nachdem HORIZONT Online im September bereits erfolgreich das Tech-Ressort gestartet hat und seit vergangener Woche als erstes Fachkommunikationsmedium Nachrichten über Amazon Echo ausspielen lässt, kommt nun ein eigener Tech-Newsletter hinzu.

HORIZONT reagiert mit der Offensive auch auf den Strukturwandel in Marketingabteilungen, Agenturen und Medienhäusern. Neben den traditionellen Berufsbildern spielen dort neue, technikgeprägte Berufe eine zunehmende Bedeutung. Die Folge: Die Branche wird immer technischer und komplexer. Zudem richtet sich der Tech-Newsletter auch gezielt an die Techies, die wissen wollen, welche digitalen Entwicklungen fürs Marketing wirklich wichtig sind.



Die Investitionen in die Digital-Offensive haben sich bereits gelohnt. Mit im Januar 1.882.088 gemessenen Visits liegt HORIZONT Online vor dem Wettbewerber w&v. Bei den Unique Usern hat HORIZONT Online im November erstmals die 400.000er-Marke geknackt. Mit 420.000 Unique User lässt das Angebot die Konkurrenz aus München weit zurück (Wuv.de: 300.000 UU).



Premiere feiert der werktäglich erscheinende Tech-Newsletter am kommenden Montag ( Zur Anmeldung geht's hier ). Abonnenten erhalten darin die wichtigsten Nachrichten des Tages zu Themen wie Virtual Reality, Mobile Marketing, Start-ups oder Adtech. Der Newsletter geht zur Mittagspause gegen 12 Uhr raus und hält den Leser über alle wichtigen Entwicklungen des Vormittages auf dem Laufenden. Denn wer morgens noch up-to-date war, kann bereits am Mittagstisch nicht mehr mitreden, weil sich viele Themen weiterentwickelt haben.