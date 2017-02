In eigener Sache Für Tech-Nachrichten gibt es ab sofort einen eigenen Newsletter

Bislang wurden Neuigkeiten zu Virtual Reality, Big Data, Start-ups und AdTech in der HORIZONT-Newsline ganz unten unter der Rubrik "Tech" abgehandelt. Um der wachsenden Bedeutung dieser Themen gerecht zu werden, startet HORIZONT Online jetzt wie berichtet einen eigenen werktäglichen Tech-Newsletter, der die Rubrik in der Newsline ersetzt. Abonnenten, die bei diesen Themen am Ball bleiben wollen, sollten sich schnell anmelden!