"Hyper-Wachstum" SAP-Konkurrent Oracle profitiert weiter von Cloud-Software

Der SAP-Konkurrent profitiert von seinem Cloud-Geschäft Foto: Oracle

Der SAP-Erzrivale Oracle legt anhaltend stark bei Cloud-Software zu. Konzernchefin Safra Catz sprach am Donnerstag am Sitz im kalifornischen Redwood Shores von einem "Hyper-Wachstum" in diesem Bereich. Dagegen ging das Neugeschäft mit klassischen Software-Lizenzen im ersten Geschäftsquartal von Juni bis August zurück. Auch die Hardware-Verkäufe schwächelten.