Hulbee AG Künstliche Intelligenz fasst Bücher und Texte zusammen - sekundenschnell!

Andreas Wiebe will seine ursprüngliche kommerziell lancierte Suchmaschine Swisscows in eine gemeinnützige Stiftung überführen.

Die Schweizer Firma Hulbee AG in Egnach (TG) hat eine Software auf der Basis von Künstlicher Intelligenz entwickelt, die automatisiert Texte, Bücher und Dokumente sinnentsprechend zusammenfasst. Die Hulbee AG stellt diese kostenlos im Netz zur Verfügung.

Uns ist in der Forschung etwas Bahnbrechenderes gelungen", schreibt Andreas Wiebe, Chef der Hulbee AG in Egnach (TG). "Selbst Google ist noch nicht soweit." Gemeint ist eine Software, die in Sekunden Texte zusammenfasst. Genauer: Die intelligente Software extrahiert die wichtigsten Informationen eines Textes und erstellt eine individuelle Kurzzusammenfassung der Kernpunkte, inklusive der wichtigsten Keywords und Fakten – egal, in welcher Sprache. Das Spezielle daran:

Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, die Länge der Zusammenfassung zu bestimmen, z.B. 5 Prozent, 15 Prozent oder 50 Prozent des Originaltextes.



"GetDigest denkt wie ein Mensch, erkennt in welcher Sprache das Dokument vorliegt und fasst sogar mehrsprachige Texte um ein Vielfaches schneller zusammen als ein Mensch", schreibt Wiebe.

In Zeiten der Informationsüberflutung sie es sehr wichtig, qualitative Textzusammenfassungen in kurzer Zeit zu erhalten. Vor allem Studenten müssten täglich viele Bücher und Skripte durcharbeiten und analysieren. "Kernaussagen und Auflistungen lassen sich wesentlich einfacher einprägen, es dauert aber immer sehr lange bis solche gefunden werden können", sagt Webe. "Mit Hilfe von GetDigest geht es deutlich schneller und effizienter." Wolle ein Manager oder Student herausfinden möchte, welche Texte sich am besten als Grundlage für eine Projektarbeit oder ein Referat eignen, sei GetDigest "die perfekte Lösung". Ohne grossen Aufwand werde das Wesentliche aus dem Lernstoff herausgefiltert und ein inhaltlicher Überblick bereitgestellt. "So wird weniger Zeit in die Vorbereitung gesteckt und mehr für effektives Lernen genutzt." Zur Hulbee AG Die Hulbee AG in Egnach (TG) wurde 2008 vom Russlanddeutschen Andreas Weibe gegründet. Die Firma für Hard- und Softwarentwicklung lancierte 2014 die Suchmaschine Swisscows, die keine Nutzerdaten speichert und unter swisscows.ch kostenlos und werbefrei zur Verfügung steht.



Andreas Wiebe, geboren 1974, kam 1989 nach Deutschland und studierte Industrie-Elektroniker in Bonn. Er gründete diverse Firmen, deren Produkte mehrfach mit IT-Innovationspreisen ausgezeichnet wurden. "Mit Sicherheit gibt es noch viel zu optimieren, doch der Grundstein für die automatisierte Textanalyse ist gelegt worden.

GetDigest ist nur der Anfang!", hält Wiebe vielsagend fest. knö