Holo Lens Entwickler und Partner können Microsofts Datenbrille ab heute vorbestellen

Die Holo Lens kann ab sofort vorbestellt werden Foto: Microsoft

Microsoft will seine holographische Datenbrille HoloLens ab November auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland ausliefern. Ab sofort könnten Entwickler und kommerzielle Partner hierzulande das System vorbestellen, kündigte Microsoft am Mittwoch an.