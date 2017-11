1. Verkaufsstart des iPhone X: Lange Schlangen vor den Apple-Stores

2. Warum Tech-Konferenzen mehr in den Fokus deutscher Marken rücken sollten

3. Jeder dritte Deutsche hat 2018 eine VR-Brille

4. So lief die erste Mobile Safari in Berlin

5. Deutsches Unicorn Auto1 will nicht an die Börse

Endlich ist es soweit: Das iPhone X ist seit heute Morgen im Verkauf. In China, dem weltgrößten Smartphone-Markt, ist das Smartphone auf großes Interesse gestoßen, vor den Apple-Stores bildeten sich am Freitag schon Stunden vor der Geschäftsöffnung lange Schlangen. Auch in Deutschland ist das Interesse am Vormittag offenbar groß Am Montag treffen sich wieder die Techies dieser Welt zum Web Summit 2017 in Lissabon. Mit 25 Konferenzen, mehr als 1.000 Speakern und über 60.000 Teilnehmern ist sie die größte und Technologie- und Marketing-Konferenz Europas. Benjamin Werner, Head of Group Marketing von Fischer-Appelt, gibt in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online einen Ausblick auf eine mögliche Agenda für deutsche Marketers.Wenn man einer aktuellen Studie von Next Media Hamburg Glauben schenken darf, wird die Nachfrage für Virtual-Reality-Brillen in den kommenden Monaten deutlich ansteigen. Demnach soll 2018 jeder dritte Deutsche ein solches Gadget besitzen , heißt es. Allerdings knausern die Deutschen: Die Mehrheit will nicht mehr als 200 Euro dafür ausgeben.Diese Premiere schreit nach einer Wiederholung: Erstmals hat die Mobile Marketing Association Werbungtreibende, Agenturvertreter und Start-ups zu einer Mobile Safari durch Berlin eingeladen . Die Teilnehmer bekamen einen spannenden Einblick in eine exponentiell wachsende Branche, die trotz ihrer Vielfältigkeit und ihrer kleinen und großen Mitglieder doch stets von einem Grundsatz getrieben wird: dass das Smartphone die Welt verändern wird.Das Berliner Gebrauchtwagenportal Auto1 gehört mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Euro zu den größten europäischen Unicorns. Erstmals haben sich die Gründer nun in einem Interview geäußert und über ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Obwohl das Start-up als Börsenkandidat gehypt wird, wollen die Gründer von einem Gang aufs Parkett aber erst einmal nichts wissen.