HORIZONT Tech Top-News zu iPhone X, Slack, Tez, Xing, Rivalfox

Amazon Echo, Google Home und Co sind nun auch in der Welt von "South Park" angekommen. In der ersten Folge der 21. (!) Staffel, dieim O-Ton angeschaut werden kann, werden die smarten Lautsprecher mit nicht gerade jugendfreien Sprachbefehlen gefüttert. Also: Solltet ihr einen smarten Lautsprecher in der Nähe haben, stellt ihn am besten aus, sonst springt er ständig an. Kommen wir zu den wichtigsten Tech-News am Mittag.