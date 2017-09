HORIZONT Tech Top-News zu iPhone X, Gigabit-Offensive, AppNexus, Spotify, Start-ups in Israel

in offenen Chatkanälen verständigen können, ist gerade die Anwendung der Stunde in den USA. Wegen Hurrikan Irma wurde die App bereits Hundertausende Mal heruntergeladen. Was die Tech-Welt heute außerdem beschäftigt, gibt's hier zu lesen:

1. Software-Leak: Apple nennt sein neues Smartphone "iPhone X"

2. Vodafone startet "Gigabit-Offensive" in Deutschland

3. AppNexus und Zatto ersetzen Werbespots in Echtzeit

4. Spotify unterstützt Safari nicht mehr

5. Video-Interview: Warum sich Philips in Israel nach Start-ups umschaut

Kurz vor der Apple-Keynote am Dienstag hat ein Software-Leak viele Hinweise auf das erwartete neue iPhone gegeben. Demnach wird das neue Modell den Namen iPhone X tragen , sich wie erwartet per Gesichtserkennung entsperren lassen und Aufladen ohne Kabel unterstützen. Das geht aus der sogenannten "Golden Master"-Version von Apples nächstem Mobil-Betriebssystem iOS 11 hervor.Wenn es um superschnelles Internet geht, belegt Deutschland in Top-100-Listen der Länder nur hintere Plätze. Das soll nun laut Vodafone ein Ende haben. Der Konzern kündigt an, in den nächsten vier Jahren in Deutschland 13,7 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse zu schaffen . Das entspreche ungefähr einem Drittel aller Haushalte in Deutschland.Der TV-Streamingdienst Zattoo und der Technologieanbieter AppNexus machen bei Programmatic Advertising gemeinsame Sache . Im Zuge der Kooperation setzt Zattoo die Supply Side Platform (SSP) von AppNexus ein. So sollen Werbungtreibende künftig TV-Kampagnen in Echtzeit, personalisiert und programmatisch aussteuern können.Schlechte Nachrichten für alle, die Spotify über Safari verwenden. Der Musikstreamingdienst hat die Unterstützung des Spotify Web Players für den Apple-Browser gestrichen, berichtet Mobilegeeks . Über die Gründe dieser Entscheidung ist bislang nichts bekannt. Gemunkelt wird, dass ein Safari-Plugin für den Kopierschutz nicht mehr als sicher eingestuft wird.Wenn es um Start-ups geht, dann spielt Tel Aviv weltweit in der ersten Liga. Das weiß auch der Philips-Konzern, der sich dort nach innovativen Geschäftsideen umschaut. Was sich Philips vom Austausch mit dem israelischen Start-up-Ökosystem verspricht, erzählt Stefano Folli, CEO Philips Italy, Israel and Greece, im Video-Interview mit HORIZONT und Diconium