HORIZONT Tech Top-News zu Uber, Foodguide, Amazon Echo, GoPro und Foodora

1. Uber besorgt seinen Fahrern brandheiße Autos

2. Warum ein deutscher Gründer mit dem Camper quer durch die USA reiste

3. Experte verwandelt Amazon Echo in ein Abhörgerät

4. Bei GoPro läuft's wieder besser

5. Foodora und Adventori verwirklichen erste globale Dynamic-Kampagne

Lange Zeit war es ruhig geworden um Uber, nun hat das wertvollste Start-up der Welt wieder mit Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. Das Unternehmen habe bei der Autobeschaffung für seine Fahrer bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf genommen . In Singapur soll es wissentlich mehr als 1000 Wagen gekauft und an Fahrer vermietet haben, die wegen Brandgefahr durch Überhitzung von einem Rückruf betroffen waren.Wie bringt man seine Geschäftsidee als deutscher Jungunternehmer erfolgreich in den US-amerikanischen Markt? Der Foodguide-Gründer Malte Steiert ging der Frage zusammen mit Florian Schmitt von der Haufe Group auf einem Road-Trip quer durch die USA auf die Spur . Herausgekommen ist dabei ein Dokumentarfilm, der deutschen Start-ups als Orientierung für den Markteintritt in Übersee dienen soll.Mit ein paar einfachen Hackerwerkzeugen hat es ein Sicherheitsexperte tatsächlich geschafft, Amazons smarten Lautsprecher Echo in ein Abhörgerät zu verwandeln, berichtet "Spiegel Online" . Zwar sind Millionen Geräte betroffen, doch ganz so einfach wäre eine Hacker-Attacke nicht.GoPro etablierte die Actionkamera für Sportler oder Abenteurer am Markt, doch dann geriet die Firma unter wachsender Konkurrenz ins Wanken. Ein hartes Sanierungsprogramm brachte GoPro nun wieder auf Kurs, die Firma aus Santa Monica konnte wieder bessere Zahlen präsentieren . Gewinne sind dennoch weiterhin nicht in Sicht.Egal, ob amerikanische Burger, asiatische Dim Sum oder deutsche Worscht: Foodora liefert, so das Versprechen, für jeden Geschmack das passende Gericht. Jetzt steht zudem die passende Werbung auf der Speisekarte . Mit dem Adserver Adventori hat Foodora erstmals global mit einer programmatischen Dynamic-Kampagne experimentiert – das Ergebnis dürfte den Verantwortlichen gefallen.