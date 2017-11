HORIZONT Tech Top-News zu Uber, Bill Gates, Pixel Buds, Facebook, Tech-Milliardäre

Der reichste Mensch der Welt ist Bill Gates nicht mehr, den Titel nahm ihm kürzlich Amazon-Boss Jeff Bezos ab. Dennoch hat der Microsoft-Gründer genug Kleingeld auf der hohen Kante, um gleich eine ganze Smart-City zu errichten, wie jetzt bekannt wurde. 100 Quadratkilometer Land im Wert von 80 Millionen US-Dollar hat sich Gates gekauft. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

1. Uber will in Deutschland expandieren

2. Bill Gates plant angeblich eigene Smart-City

3. Google bringt Pixel Buds auf den Markt

4. Facebook krempelt Event-App um

5. Das sind 9 neue Tech-Milliardäre

Der Fahrdienstvermittler Uber ist zwar global aktiv, hinkt aber in Deutschland hinterher. Gegenüber der "WAZ" kündigte Deutschlandchef Christoph Weigler nun an, zu expandieren, vor allen im Ruhrgebiet, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf . Derzeit gibt es Uber nur in München und Berlin.Wird der Microsoft-Gründer und zweitreichste Mensch der Welt jetzt zum Stadtgründer? Angeblich plant Bill Gates den Bau einer Smart City in Arizona . Land ist schon gekauft. Einem Bericht zufolge soll auf der Fläche, die rund 45 Minuten von Phoenix entfernt liegt, eine intelligente Stadt mit moderner Kommunikation und Infrastruktur entstehen.Bei ihrer Vorstellung Anfang Oktober hatten die Pixel Buds von Google für viel Aufsehen gesorgt. Die intelligenten Ohrstöpsel können in Echtzeit bis zu 40 Sprachen übersetzen. Jetzt schickt Google das Gadget an die ersten Kunden raus, wie The Verge berichtet.Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber Facebook besitzt mit Facebook Local eine eigene Event-App. Nun will das Social Network Anbietern wie Yelp Konkurrenz machen und erweitert die Event-App um Restaurant-Empfehlungen und Informationen zu Geschäften in der Nähe. Wie Internetworld berichtet, hat es Facebook dabei vor allem auf kleinere Unternehmen abgesehen.Bill Gates, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos kennt jeder. Aber was ist mit Patrick Collison, David Zalik, oder Lucy Peng? Alle drei sind aufstrebende Personen aus der Tech-Welt und dürfen sich aufgrund der Erfolge ihrer Unternehmen bereits Milliardäre nennen. Business Insider stellt neun neue Tech-Milliardäre vor.