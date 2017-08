HORIZONT Tech Top-News zu Soundcloud, Travis Kalanick, E-bot7, Microsoft Surface, Gerüchte und Leaks

1. Soundcloud steht angeblich kurz vor dem Kollaps

2. Uber-Großinvestor will Ex-Boss Kalanick verklagen

3. Commerzbank investiert in Münchner Chatbot-Start-up

4. US-Verbraucherschützer empfehlen Surface-Laptops nicht mehr

5. Warum Gerüchte und Leaks die beste Werbung für Apple und Co sind

Die Lage bei Soundcloud wird immer dramatischer. Medienberichten zufolge droht dem angeschlagenen Berliner Musikstreaming-Dienst in Kürze der finanzielle Kollaps , wenn sich die Investoren nicht zügig bereiterklären, neues Geld zur Verfügung zu stellen. Das teilten die Gründer um CEO Alexander Ljung in einem Schreiben mit.Uber kommt einfach nicht zur Ruhe: Einem Zeitungsbericht nach hat einer der größten Anteilseigner den ehemaligen Unternehmenschef Travis Kalanick verklagt . Die Beteiligungsgesellschaft Benchmark Capital beschuldige Kalanick, Investoren getäuscht zu haben, um mehr Macht im Führungszirkel erlangen zu können.Der Investment-Arm der Commerzbank, der sogenannte Main Incubator, hat gemeinsam mit anderen Geldgebern einen sechsststelligen Betrag in das Start-up E-bot7 gesteckt . Das Münchner Unternehmen entwickelt Chatbots, die mittels Künstlicher Intelligenz Kundenanfragen für Firmen automatisiert beantworten.Die Surface-Laptops von Microsoft bekommen wegen hoher Ausfall-Raten ab sofort keine Empfehlung mehr von den US-Verbraucherschützern. Wie CNBC berichtet , handelt es sich dabei um den Surface Laptop in den 128- und 256-Gigabyte-Versionen sowie das Surface Book in den 128- und 512-Gigabyte Versionen.Mittlerweile vergeht kein Tag mehr, an dem keine Gerüchte und Leaks zu den nächsten Apple- oder Samsung-Smartphones ans Tageslicht kommen. Die Spekulationen und Vorab-Fotos sind für die Hersteller jedoch ein Segen, erklärt Marktforscher Wafa Moussavi-Amin in einem aktuellen Spon-Interview : "Bessere Werbung kann es nicht geben."