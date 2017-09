HORIZONT Tech Top-News zu Siri, Whatsapp, smarter Jeansjacke, Volocopter, Deloitte

1. Siri sucht jetzt mit Google statt mit Bing

Wenn man Siri nach etwas fragte, lieferte sie bislang immer Ergebnisse von Microsofts Suchmaschine Bing. Damit ist jetzt Schluss . Ab sofort sucht die Sprachassistentin nur noch über den Search-Marktführer Google. Als Grund gab Apple an, dass der Konzern eine konsistente Sucherfahrung für seine Nutzer wolle. Lediglich die Bildersuche via Siri wird zunächst weiterhin von Bing erledigt.Für Whatsapp gehen in China nun die Lichter aus. Wie Sicherheitsexperten gegenüber den New York Times bestätigt haben, hat das Reich der Mitte den beliebten Nachrichtendienst aus dem Facebook-Universum gesperrt. Bereits seit Juli konnten chinesische NutzerMehr als ein Jahr nachdem Google und Levi's eine Kooperation angekündigt hatten, geht das Ergebnis nun laut The Verge endlich in den Verkauf. Es handelt sich um eine smarte Jeansjacke, mit der der Träger beispielsweise durch Swipen am Ärmel einen Anruf annehmen können. Das schicke Teil soll stolze 350 US-Dollar kosten.Der Traum vom fliegenden Taxi kommt immer näher: Ein selbstfliegendes Lufttaxi des deutschen Start-ups Volocopter hat in Dubai nun den ersten Testflug absolviert. Die Kombination aus Drohne und Hubschrauber flog zunächst noch ohne Passagiere, berichtet die Deutsche Welle . Das Emirat will den ersten Lufttaxi-Service der Welt anbieten.Das Beratungshaus Deloitte ist das Opfer eines ausgefeilten Cyberangriffs geworden . Vertrauliche E-Mails und Daten großer Kunden seien kompromittiert worden, heißt es. Deloitte bestätigte einen Angriff, betonte aber, dass nur Daten von wenigen Kunden betroffen gewesen seien. Der Angriff soll dem Bericht zufolge bereits im März erfolgt sein.