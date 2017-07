HORIZONT Tech Top-News zu Shazam, Tesla, Soundcloud, Apple, N26 und Auxmoney

1. Wie Shazam nun den deutschen Werbemarkt angreifen will

Vor wenigen Tagen eröffnete die populäre Musik-Erkennungs-App Shazam in Berlin ihr erstes Deutschland-Büro. Im Interview mit HORIZONT Online erklären Deutschlandchef Richard Harless und Josh Partridge, VP Sales EMEA, wie sie nun hierzulande die Vermarktung ankurbeln wollen - und warum Berlin für die Manager "eine Mischung aus New York, San Francisco und Washington D.C." ist.Könnte das der Durchbruch für Roboterwagen sein? Tesla-Boss Elon Musk will auch das günstigere Model 3 mit der Zeit komplett selbstfahrend machen . Das Fahrzeug bekomme dafür standardmäßig die volle Ausstattung aus acht Kameras und einem Dutzend Ultraschall-Sensoren.Das kriselnde Berliner Start-up Soundcloud steht offenbar vor einer rettenden Finanzierung durch zwei Private-Equity-Firmen. Das Investment würde dem Streamingdienst helfen, sein Geschäft aufrechtzuerhalten. Sicher ist der Deal aber offenbar noch nicht. Wer genau die Interessenten sind, ist ebenfalls nicht bekannt.In China nutzen viele User sogenannte VPNs, um die strengen Internetsperren der Regierung zu umgehen. Doch Apple hat die entsprechenden Software-Anbieter jetzt aus seinem App-Store geschmisssen . ExpressVPN, einer der Anbieter der sogenannten VPN-Tunnel, teilte mit, dass Apple die Software entfernt habe, weil sie gegen chinesische Gesetze verstoße.Ungewöhnlicher Deal in der deutschen Fintech-Szene: Das Berliner Start-up N26 und die Düsseldorfer von Auxmoney, zwei der größten deutschen Fintechs, kooperieren, um mehr Kredite loszuwerden . Ungewöhnlich ist der Deal deshalb, weil die Start-ups bislang lieber den Schulterschluss mit etablierten Geldhäusern gesucht haben als untereinander.