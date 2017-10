1. Google stellt neue Pixel-Generation vor

2. Sonos präsentiert smarten Lautsprecher

3. Uber-Gründer Travis Kalanick verliert an Einfluss

4. Produktion des Tesla Model 3 stottert

5. Ippen Digital führt IAB-Skript ads.txt ein





"Produktionsengpässen" . Unterdessen kündigten die US-Autoriesen GM und Ford zahlreiche neue elektrische Modelle an.Ippen Digital will Manipulationen bei Online-Werbung einen Riegel vorschieben und führt als einer der ersten Regional-Publisher in Deutschland das Skript ads.txt ein . Es wurde vom Interactive Advertising Bureau (IAB) erarbeitet und steht für "Authorized Digital Sellers". Das Skript validiert im programmatischen Handel Anbieter von Werbeinventar und soll so sicherstellen, dass die Werbungtreibenden nur bei seriösen Händlern einkaufen und nicht bei Resellern.

Von Google wird am Mittwoch eine neue Generation seiner Smartphones der Marke Pixel erwartet. Laut Medienberichten sollen bei der Präsentation (ab 18.00 Uhr MESZ) neue Versionen der Geräte in zwei Größen vorgestellt werden . Außerdem wird von dem Event unter anderem eine neue Version des vernetzten Lautsprechers Google Home erwartet.Auch der Home-Entertainment-Spezialist Sonos hat für heute Abend zu einer Präsentation nach New York eingeladen. Auf den Einladungskarten ist ein großer Mund zu sehen - Branchenbeobachter erwarten daher, dass nach Amazon und Google auch Sonos einen smarten, sprachgesteuerten Lautsprecher vorstellen wird. Darauf deuten auch im Vorfeld geleakte Bilder hin, die Sonos-Lautsprecher mit einer Mikrofontaste zeigen Ubers Ex-Chef Travis Kalanick verliert weiter an Einfluss bei dem von ihm mitgegründeten Fahrdienst-Vermittler. Der Verwaltungsrat der Firma beschloss am Dienstag laut Medienberichten, Aktien mit mehr Stimmrechten abzuschaffen, die seine Machtposition absicherten. Künftig soll es bei allen Anteilsscheinen nur jeweils eine Stimme geben, berichteten unter anderem die New York Times und das Wall Street Journal Das Mitteklassemodell von Tesla kommt nicht in Fahrt. Statt der geplanten 1500 Exemplare liefen im dritten Quartal lediglich 260 Modelle vom Band. Das Unternehmen begründete die geringe Zahl mit