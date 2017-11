1. Lovoo führt Bitcoin als Zahlungsmittel ein

2. Apples smarter Lautsprecher verspätet sich

3. London will Regeln für Tests mit selbstfahrenden Autos lockern

4. So wirbt Apple für seinen Hoffnungsträger iPad Pro

5. Alibaba macht's wie Amazon

Lovoo lässt ab sofort Bitcoin als Zahlungsmittel zu . Die App, die zu den populärsten Dating-Plattformen weltweit gehört, will mit diesem Schritt ein Signal setzen und der Kryptowährung zum Durchbruch verhelfen. Seit Jahresbeginn hatte sie einen nahezu explosiven Wertzuwachs verzeichnet. Auch Werbungtreibende sollen bei Lovoo Anzeigen bald mit Bitcoin kaufen.Wenn das mal nicht ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für Amazon ist: Apple wird mit seinem Echo-Konkurrenten HomePod das Weihnachtsgeschäft komplett verpassen , weil er doch noch nicht fertig ist. Der Konzern hängt im Geschäft mit smarten Lautsprechern ohnehin schon hinterher.Bald schon könnten auf der ganzen britischen Insel selbstfahrende Autos ohne Fahrer zu Testzwecken unterwegs sein . Großbritannien will den regulären Einsatz selbstfahrender Autos nämlich bis 2021 ermöglichen. Großbritannien wäre mit den geplanten Lockerungen eines der liberalsten Länder der Welt, was Tests mit der Technologie angeht.Das iPad war jahrelang ein Sorgenkind für Apple. Seit ein paar Monaten hat das Geschäft mit den Tablets aber wieder Schwung aufgenommen. Jetzt prescht der Konzern mit einem neuen Werbespot für sein iPad Pro vor und positioniert es so deutlich wie noch nie als vollwertigen Computer-Ersatz Hat sich da jemand von seinem Konkurrenten Amazon inspirieren lassen? Der chinesische Internetriese Alibaba hat tief in die Tasche gegriffen und für 2,9 Milliarden US-Dollar den Konzern Sun Art Retail aus Hongkong übernommen . Sun Art Retail betreibt zahlreiche Supermärkte und andere Warenhäuser. Vor wenigen Monaten hatt Amazon sein Offline-Geschäft mit dem Kauf der Supermarktkette Whole Foods ausgebaut.